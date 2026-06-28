WSJ оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в $400 млн
Регулярные удары Ирана с конца февраля по июнь привели к серьезным разрушениям на базе ВМС США в Бахрейне — там пострадали оперативный штаб, около десятка зданий и терминалы связи, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные спутниковых снимков. Восстановление только одной базы обойдется примерно в $400 млн, посчитало издание.
Общий ущерб всем американским базам от Ирана аналитики оценивают в сумму от $2,2 млрд до $5,1 млрд, отмечает WSJ. Месяц назад Пентагон оценивал затраты на войну против исламской республики в $29 млрд, но в эту сумму не включали стоимость восстановления баз, о чем в Конгрессе говорил глава финансового управления Пентагона Джей Херст.
WSJ со ссылкой на источники сообщает, что сейчас военное руководство Штатов рассматривает возможность реорганизации базы в Бахрейне, сокращения присутствия США в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз дальше на запад — где они не смогли бы подвергнуться ударам иранских ракет и беспилотников. По этой причине разрушенные объекты могут вообще не восстановить.
Собеседники издания подчеркивают, что окончательные решения еще не приняты, однако два источника газеты заявили, что в качестве одной из новых локаций для размещения сил сейчас рассматривается Израиль.
Удары Ирана по американским базам на Ближнем Востоке, включая Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЭ, стали ответом на начатую 28 февраля 2026 года военную операцию США и Израиля в Иране. Эти атаки имели целью вынудить страны региона закрыть американские военные базы, чтобы не подвергаться дальнейшим ударам.
Пентагон занижает официальные оценки ущерба от иранских ударов. Независимые эксперты и спутниковые снимки показывают, что разрушения объектов значительно масштабнее. В связи с этим военное руководство США рассматривает возможность сокращения своего присутствия в некоторых странах Персидского залива, пересмотра функций баз и даже переноса их в более безопасные локации, например, в Израиль.