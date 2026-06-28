WSJ оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в $400 млн

Регулярные удары Ирана с конца февраля по июнь привели к серьезным разрушениям на базе ВМС США в Бахрейне — там пострадали оперативный штаб, около десятка зданий и терминалы связи, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные спутниковых снимков. Восстановление только одной базы обойдется примерно в $400 млн, посчитало издание.

Общий ущерб всем американским базам от Ирана аналитики оценивают в сумму от $2,2 млрд до $5,1 млрд, отмечает WSJ. Месяц назад Пентагон оценивал затраты на войну против исламской республики в $29 млрд, но в эту сумму не включали стоимость восстановления баз, о чем в Конгрессе говорил глава финансового управления Пентагона Джей Херст.

WSJ со ссылкой на источники сообщает, что сейчас военное руководство Штатов рассматривает возможность реорганизации базы в Бахрейне, сокращения присутствия США в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз дальше на запад — где они не смогли бы подвергнуться ударам иранских ракет и беспилотников. По этой причине разрушенные объекты могут вообще не восстановить.

Собеседники издания подчеркивают, что окончательные решения еще не приняты, однако два источника газеты заявили, что в качестве одной из новых локаций для размещения сил сейчас рассматривается Израиль.