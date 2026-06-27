Иран обвинил США в нарушении мирного меморандума
США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума об урегулировании конфликта, заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи. Так он прокомментировал вчерашние удары США по иранской территории.
По словам чиновника, США в том числе продолжили эскалацию напряженности в Ормузском проливе, что является нарушением пятого пункта меморандума. «Ответ на нарушение любого пункта меморандума будет быстрым и сокрушительным»,— прокомментировал он в соцсети Х (цитата по ТАСС).
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Вчера президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в проливе из-за атаки против коммерческого судна. Вооруженные силы США ударили по иранским складам ракет и БПЛА, а также прибрежным радиолокационным станциям. Иран в ответ обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Соседям Ирана дали успокоительное».
Меморандум о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран, опубликованный 18 июня, предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Он также подразумевает снятие морской блокады и других препятствий против Ирана со стороны США в течение 30 дней, а также вывод американских войск из приграничных районов с Ираном в тот же срок после заключения окончательной сделки.
В свою очередь, Иран обязуется обеспечить безопасный проход коммерческих судов в Ормузском проливе в течение 60 дней и провести диалог с Оманом и другими государствами Персидского залива по вопросам управления проливом. США и Иран договорились обсудить механизм сокращения накопленных обогащенных ядерных материалов под надзором МАГАТЭ. Меморандум также включает обязательство США не вводить новые санкции и не размещать дополнительные силы в регионе до заключения окончательного соглашения.