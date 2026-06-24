Как официальная статистика оценивает рынок топлива в Черноземье

За неделю с 8 по 15 июня (последняя официальная статистика, ее обновление ожидается сегодня вечером), по данным Росстата, наиболее заметный среди шести регионов Черноземья рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Воронежской области, где средняя стоимость литра увеличилась почти на 4% — до 75,2 руб. В Курской области повышение составило 2,6%, до 72,11 руб. за литр. В Тамбовской области АИ-95 подорожал на 1,8%, достигнув 72,74 руб. В Белгородской области рост оказался минимальным — 0,5%, до 69,78 руб. за литр. В Липецкой и Орловской областях не приводится динамика в процентах, зафиксирована лишь абсолютная стоимость — 71,55 и 68,81 руб. соответственно.

Схожая динамика наблюдается за тот же период с 8 по 15 июня и по бюджетному бензину марки АИ-92. Лидером по темпам роста в Черноземье вновь стала Воронежская область, где цена увеличилась на 3,37% — до 68,31 руб. за литр. В Тамбовской области показатель вырос на 2%, достигнув 66,95 руб., в Белгородской — на 0,5%, до 64,41 руб. В Курской, Липецкой и Орловской областях средняя стоимость АИ-92 сложилась на уровне 65, 65,24 и 63,28 руб. за литр соответственно.

Высокооктановый бензин марок АИ-98 и выше наиболее заметно в Черноземье подорожал тоже в Воронежской области. За неделю с 8 по 15 июня его средняя стоимость выросла на 1% — до 96,58 руб. за литр. Индекс роста составил 101,0%. В Тамбовской области цена увеличилась на 0,7% — до 93,96 руб. за литр. В Курской области рост составил 0,5% — до 92,45 руб., а в Белгородской области — 0,3%, до 93,14 руб. за литр. В Липецкой и Орловской областях стоимость бензина АИ-98 и выше сложилась на уровне 95,3 и 94,91 руб. за литр соответственно.

Дизельное топливо сильнее всего подорожало в Воронежской области — на 4,2%, до 78,29 руб. за литр. В Курской области дизель подорожал на 1,4%, достигнув 75,67 руб., в Тамбовской — на 0,9%, до 76,91 руб., а в Белгородской — на 0,56%, до 76,02 руб. В Липецкой и Орловской областях средняя стоимость дизельного топлива составила 77,4 и 74,81 руб. за литр соответственно.