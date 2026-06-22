Самые крупные атаки ВСУ на Воронеж
Атака БПЛА на Воронеж 22 июня 2026 года стала первой за три года, приведшей к гибели сразу пяти мирных жителей, — такого количества жертв среди гражданского населения во время атак на регион ранее не фиксировалось. По данным на момент публикации, серьезные повреждения получило предприятие на левом берегу, из-за ракетной опасности эвакуировали участников ЕГЭ, а также пострадали десятки жилых домов и автомобилей. Крупнейшие инциденты, связанные с воздушными атаками ВСУ региона с 2023 года — в справке «Ъ-Черноземье».
ОБломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу 18 ноября 2025 года
Фото: Минобороны РФ
Первая подтвержденная атака украинских дронов по Воронежу с серьезными последствиями на земле произошла 9 июня 2023 года. Тогда в городе появились первые с начала спецоперации раненые среди гражданских: три человека получили порезы оконными стеклами в результате взрыва беспилотника, врезавшегося в многоэтажный жилой дом на улице Белинского в центре города. От более серьезных последствий спасла случайность: основной удар пришелся на пустующую квартиру, а в соседних помещениях жители находились в удаленных комнатах. Пострадавшим была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Стена дома частично пострадала от взрыва.
- Следующая крупная атака зафиксирована рано утром 16 января 2024 года. Над юго-западной окраиной Воронежа ПВО сбила несколько беспилотников. Перехваченные и сдетонировавшие дроны попали в жилые дома. Осколками стекла ранило как минимум двух детей, взрыв повредил 90 оконных блоков в трех домах на улице Тепличной. А на Острогожской из-за взорвавшегося беспилотника с поражающими элементами были повреждены больше 40 окон в пяти домах и пять автомобилей. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе о теракте.
- 17 апреля 2024 года БПЛА, подавленный ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, упал на пилораму в Левобережном районе. Начался пожар на площади 200 кв. м, который был потушен менее, чем через час. Ранение получила женщина 1956 года рождения. Ее отправили в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести. Были повреждены 14 домов и четыре автомобиля.
- 11 августа из-за падения обломков БПЛА в двух районах Воронежа пострадали кровля и фасады в 18 частных домах и двух административных зданиях, а также шесть автомобилей. Небольшая часть города оставалась без электричества до обеда. Ремонт только одного из этих объектов, административного здания на Острогожской, обошелся бюджету почти в 50 млн руб.
- Новогодние праздничные дни в январе 2025 года оказались беспокойными — 3 января 2025-го в результате падения БПЛА, подавленных ПВО, в Воронеже были повреждены здания двух предприятий, на территории третьего произошел пожар. 4 января над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти БПЛА. Никто не пострадал, были повреждены 83 окна в нескольких многоквартирных домах Левобережного района. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одной квартире, где потребовалось переложить часть кирпичной стены и заменить лоджию.
10 января после падения перехваченного средствами РЭБ беспилотника пострадало предприятие в пригороде Воронежа, в строениях были выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на его участке. Ущерб от атаки превысил 35 млн руб.
- Одна из крупнейших по последствиям атака БПЛА по Воронежу произошла ранним утром 15 июля 2025 года. После атаки были повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов. Также повреждения получили бизнес-центр «Галерея Чижова» и ряд торговых объектов. Общее число пострадавших составило 24 человека, из них 22 — в Воронеже, четверо пострадавших — несовершеннолетние. У большинства раненых были диагностированы резаные раны рук и ног. На следующий день одного из подростков в тяжелом состоянии перевезли в столичную больницу, а пострадавший 56-летний мужчина с тяжелым ранением головы, находящийся почти сутки в коме, умер несмотря на усилия врачей.
- В ночь на 17 июля после попадания фрагментов сбитого беспилотника в многоэтажный дом на левом берегу в Воронеже пострадали еще трое несовершеннолетних и один взрослый. Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте. Были повреждены как минимум четыре квартиры.
- После атаки украинских БПЛА на Воронеж в ночь на воскресенье, 3 августа, пострадали четверо гражданских, трое из них были госпитализированы. 79-летняя пострадавшая была помещена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Было разрушено несколько частных домов, сгорели автомобили, были повреждены фасады многоэтажек.
- Ночью воскресенья, 17 августа, украинские беспилотники атаковали восемь муниципальных районов и два городских округа Воронежской области, в том числе сам Воронеж. В Лискинском районе был ранен мирный житель. В результате падения обломков БПЛА задерживалось движение поездов на Юго-Восточной железной дороге. В Воронеже обломки сбитого дрона влетели в стену жилой многоэтажки. Пострадали как минимум три квартиры и 11 автомобилей.
- 10 января 2026 года с 20:00 до 23:00 над Воронежской областью уничтожили 17 БПЛА. В связи с падением обломков сбитых дронов ранения получили четыре человека. У одной из пострадавших была диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости, у третьей и у раненого мужчины — легкие порезы. Все они были госпитализированы. Одна из пострадавших скончалась в больнице на следующий день, вторая — спустя неделю. Окна и фасады были повреждены в семи многоэтажных домах, в том числе в одном строящемся. В двух из них потушены пожары. Также различные разрушения получили шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, как минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.
- 22 июня, в День памяти и скорби, дежурные средства ПВО ближе к полудню сбили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей». Изначально губернатор Александр Гусев сообщал о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Позже стало известно о пяти погибших. Серьезные повреждения получило одно из предприятий областного центра на левом берегу города, где начался пожар, открытое горение было ликвидировано в 16:30. Был перекрыт участок Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова, также было перекрыто движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова).
В связи с объявлением ракетной опасности из 11 пунктов сдачи единого государственного экзамена было эвакуировано в укрытия 309 человек. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Следственный комитет России заявил о расследовании атак ВСУ на регионы Черноземья, включая удар по предприятию в Воронеже 22 июня.