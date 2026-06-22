Самые крупные атаки ВСУ на Воронеж

Атака БПЛА на Воронеж 22 июня 2026 года стала первой за три года, приведшей к гибели сразу пяти мирных жителей, — такого количества жертв среди гражданского населения во время атак на регион ранее не фиксировалось. По данным на момент публикации, серьезные повреждения получило предприятие на левом берегу, из-за ракетной опасности эвакуировали участников ЕГЭ, а также пострадали десятки жилых домов и автомобилей. Крупнейшие инциденты, связанные с воздушными атаками ВСУ региона с 2023 года — в справке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОБломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу 18 ноября 2025 года

Фото: Минобороны РФ ОБломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу 18 ноября 2025 года

Фото: Минобороны РФ

9 июня 2023 года. Тогда в городе появились первые с начала спецоперации раненые среди гражданских: три человека получили порезы оконными стеклами в результате взрыва беспилотника, врезавшегося в многоэтажный жилой дом на улице Белинского в центре города. От более серьезных последствий спасла случайность: Первая подтвержденная атака украинских дронов по Воронежу с серьезными последствиями на земле произошлаТогда в городе появились первые с начала спецоперации раненые среди гражданских: три человека получили порезы оконными стеклами в результате взрыва беспилотника, врезавшегося в многоэтажный жилой дом на улице Белинского в центре города. От более серьезных последствий спасла случайность: основной удар пришелся на пустующую квартиру, а в соседних помещениях жители находились в удаленных комнатах. Пострадавшим была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Стена дома частично пострадала от взрыва.

Следующая крупная атака зафиксирована рано утром 16 января 2024 года . Над юго-западной окраиной Воронежа ПВО сбила несколько беспилотников. Перехваченные и сдетонировавшие дроны попали в жилые дома. Осколками стекла ранило как минимум двух детей, взрыв повредил 90 оконных блоков в трех домах на улице Тепличной. А на Острогожской из-за взорвавшегося беспилотника с поражающими элементами были повреждены больше 40 окон в пяти домах и пять автомобилей. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе о теракте.

. Над юго-западной окраиной Воронежа ПВО сбила несколько беспилотников. Перехваченные и сдетонировавшие дроны попали в жилые дома. Осколками стекла ранило как минимум двух детей, взрыв повредил 90 оконных блоков в трех домах на улице Тепличной. А на Острогожской из-за взорвавшегося беспилотника с поражающими элементами были повреждены больше 40 окон в пяти домах и пять автомобилей. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе о теракте. 17 апреля 2024 года БПЛА, подавленный ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, упал на пилораму в Левобережном районе. Начался пожар на площади 200 кв. м, который был потушен менее, чем через час. Ранение получила женщина 1956 года рождения. Ее отправили в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести. Были повреждены 14 домов и четыре автомобиля.

БПЛА, подавленный ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, упал на пилораму в Левобережном районе. Начался пожар на площади 200 кв. м, который был потушен менее, чем через час. Ранение получила женщина 1956 года рождения. Ее отправили в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести. Были повреждены 14 домов и четыре автомобиля. 11 августа из-за падения обломков БПЛА в двух районах Воронежа пострадали кровля и фасады в 18 частных домах и двух административных зданиях, а также шесть автомобилей. Небольшая часть города оставалась без электричества до обеда. Ремонт только одного из этих объектов, административного здания на Острогожской, обошелся бюджету почти в 50 млн руб.

Новогодние праздничные дни в январе 2025 года оказались беспокойными — 3 января 2025-го в результате падения БПЛА, подавленных ПВО, в Воронеже были повреждены здания двух предприятий, на территории третьего произошел пожар. 4 января над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти БПЛА. Никто не пострадал, были повреждены 83 окна в нескольких многоквартирных домах Левобережного района. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одной квартире, где потребовалось переложить часть кирпичной стены и заменить лоджию.



10 января после падения перехваченного средствами РЭБ беспилотника пострадало предприятие в пригороде Воронежа, в строениях были выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на его участке. Ущерб от атаки превысил 35 млн руб.

в результате падения БПЛА, подавленных ПВО, в Воронеже были повреждены здания двух предприятий, на территории третьего произошел пожар. над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти БПЛА. Никто не пострадал, были повреждены 83 окна в нескольких многоквартирных домах Левобережного района. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одной квартире, где потребовалось переложить часть кирпичной стены и заменить лоджию. после падения перехваченного средствами РЭБ беспилотника пострадало предприятие в пригороде Воронежа, в строениях были выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на его участке. Ущерб от атаки превысил 35 млн руб. Одна из крупнейших по последствиям атака БПЛА по Воронежу произошла ранним утром 15 июля 2025 года. После атаки были повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов. Также повреждения получили бизнес-центр «Галерея Чижова» и ряд торговых объектов. Общее число пострадавших составило 24 человека, из них 22 — в Воронеже, четверо пострадавших — несовершеннолетние. У большинства раненых были диагностированы резаные раны рук и ног. На следующий день одного из подростков в тяжелом состоянии перевезли в столичную больницу, а пострадавший 56-летний мужчина с тяжелым ранением головы, находящийся почти сутки в коме, умер несмотря на усилия врачей.

После атаки были повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов. Также повреждения получили бизнес-центр «Галерея Чижова» и ряд торговых объектов. Общее число пострадавших составило 24 человека, из них 22 — в Воронеже, четверо пострадавших — несовершеннолетние. У большинства раненых были диагностированы резаные раны рук и ног. На следующий день одного из подростков в тяжелом состоянии перевезли в столичную больницу, а пострадавший 56-летний мужчина с тяжелым ранением головы, находящийся почти сутки в коме, умер несмотря на усилия врачей. В ночь на 17 июля после попадания фрагментов сбитого беспилотника в многоэтажный дом на левом берегу в Воронеже пострадали еще трое несовершеннолетних и один взрослый. Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте. Были повреждены как минимум четыре квартиры.

после попадания фрагментов сбитого беспилотника в многоэтажный дом на левом берегу в Воронеже пострадали еще трое несовершеннолетних и один взрослый. Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте. Были повреждены как минимум четыре квартиры. После атаки украинских БПЛА на Воронеж в ночь на воскресенье, 3 августа, пострадали четверо гражданских, трое из них были госпитализированы. 79-летняя пострадавшая была помещена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Было разрушено несколько частных домов, сгорели автомобили, были повреждены фасады многоэтажек.

пострадали четверо гражданских, трое из них были госпитализированы. 79-летняя пострадавшая была помещена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Было разрушено несколько частных домов, сгорели автомобили, были повреждены фасады многоэтажек. Ночью воскресенья, 17 августа, украинские беспилотники атаковали восемь муниципальных районов и два городских округа Воронежской области, в том числе сам Воронеж. В Лискинском районе был ранен мирный житель. В результате падения обломков БПЛА задерживалось движение поездов на Юго-Восточной железной дороге. В Воронеже обломки сбитого дрона влетели в стену жилой многоэтажки. Пострадали как минимум три квартиры и 11 автомобилей.