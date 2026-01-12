Петрин: ущерб от массовой атаки БПЛА в Воронеже превышает 35 млн рублей

Сумма ущерба в многоквартирных и частных домах от атаки беспилотников на Воронеж, произошедшей 10 января, предварительно оценивается в 20–25 млн руб. Оценка повреждений 86 автомобилей еще производится, при минимальном ущербе сумма компенсаций составит порядка 17 млн руб. Об этом рассказал журналистам во время пресс-подхода мэр города Сергей Петрин.

«Один из самых масштабных налетов. Мы, к сожалению, переплюнули по сумме ущерба 15 июля прошлого года (тогда повреждения получили полтора десятка домов, детский сад и бизнес-центр — «Ъ-Черноземье»). Количество обращений растет»,— пояснил господин Петрин.

Всего, по его словам, на данный момент установлены повреждения в 12 многоквартирных и 43 частных жилых домах, а также заявлено о порче 86 автомобилей. Основной ущерб — выбитые стекла, однако по одному из объектов, где имеются разрушения конструкций, подготавливается проект восстановления. Часть стеклопакетов уже изготовлена застройщиком, везде закрыты контуры домов с поврежденными окнами. В частном секторе повреждены кровли, остекление и фасады. По предположению градоначальника, сгоревший деревянный дом, обложенный кирпичом, не подлежит восстановлению, и его владельцам будет выплачена компенсация на строительство нового здания. Экспертиза поврежденных автомобилей может закончиться в течение недели.

Одна из самых крупных атак по Воронежу произошла поздним вечером 10 января. Всего ранения получили четыре человека, одна из госпитализированных пострадавших скончалась.

Ульяна Ларионова