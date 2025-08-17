Атака БПЛА на Воронежскую область: главное

Ночью воскресенья, 17 августа, украинские беспилотники атаковали восемь муниципальных районов и два городских округа Воронежской области, в том числе сам Воронеж. В Лискинском районе был ранен мирный житель. В результате падения обломков БПЛА задерживалось движение поездов на Юго-Восточной железной дороге. В Воронеже обломки сбитого дрона влетели в стену жилой многоэтажки. Пострадали как минимум три квартиры и 11 автомобилей. Последствия атаки ВСУ на регион, реакция властей и оперативных служб — в справке «Ъ-Черноземье».

суббота, 16 августа, 22.09 Губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что объявил на территории Воронежской области режим опасности атаки БПЛА: «Прошу сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов».

23.00 В Воронеже отключен мобильный интернет LTE, обратили внимание корреспонденты «Ъ-Черноземье».

воскресенье, 17 августа, 2.47 Над Воронежем и «в восточной части» Воронежской области ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «обнаружили, подавили и уничтожили» несколько БПЛА, сообщил губернатор.

Обломки одного из сбитых дронов попали в жилой дом в Воронеже. В нескольких квартирах выбиты окна

В Острогожском и Лискинском районах Воронежской области объявлена тревога «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». В Острогожске и Лисках включены сирены.

2.50 Обломки БПЛА упали на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Повреждены линии электропередач, пропало напряжение в контактной сети, подвердили в пресс-службе ЮВЖД. Было остановлено движение поездов.

3.10 Губернатор объявил и в самом Воронеже «тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА»: «Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112». В некоторых районах областного центра слышны сирены.

4.46 Стало известно, что в Лисках после удара БПЛА ранение получил монтер пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу

«В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. На месте уже работают пожарные расчеты. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы»,— сообщил губернатор

К этому моменту, по данным властей, над тремя районами Воронежской области уничтожены «около пяти» БПЛА.

4.47 РЖД за два часа провели восстановительные работы и возобновили пропуск поездов на станции Лиски, сообщили в пресс-службе ЮВЖД. По данным компании, из-за инцидента «в пути следования задерживается ряд пассажирских поездов», но «РЖД предпринимает все меры для минимизации времени задержки».

6.12 В Лисках потушили пожары, возникшие после удара БПЛА на вещевом рынке и в одном из магазинов. Восстановлено движение поездов.

Губернатор отменил режим непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах.

6.50 Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил подробности о последствиях попадания БПЛА в жилой дом.

«Как только работу завершили правоохранительные органы, управа района провела визуальный осмотр территории. По предварительным данным повреждены: остекление одной квартиры, технического этажа и 10 автомобилей,— рассказал мэр.— Тепловой контур квартиры и технического помещения закроем сегодня. Что касается автомобилей, то собственники получат компенсацию»

Алгоритм получения компенсации: сообщите в управу о факте повреждения, далее нужно обратиться в отдел полиции за подтверждающими документами и после их получения передать в управу района, которая проведет независимую экспертизу. После этого собственнику автомобиля выплатят денежные средства

9.26 В Воронеже вновь объявлена тревога с угрозой непосредственного удара БПЛА, снова слышны сирены.

9.28 Мэр Воронежа сообщил о начале восстановительных работ в жилом доме, в который ночью попали обломки БПЛА. По уточненным данным, пострадали три квартиры и 11 автомобилей. Также градоначальник опубликовал первые официальные фото последствий прилета.

9.57 ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Воронежу.

11.54 Губернатор Александр Гусев опубликовал в Telegram-канале сводку по итогам ночной атаки ВСУ на регион. На территории восьми районов и двух городских округов области обнаружено и уничтожено более 15 БПЛА.

Разрушения зафиксированы в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах. Все возгорания уже ликвидированы, а на пострадавших коммунальных объектах начались восстановительные работы.

Раненому монтеру пути железнодорожной станции врачи в больнице удалили осколок, после чего он предпочел амбулаторное лечение (дома).

11.54 Отменен режим непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже. В целом в регионе режим опасности атаки БПЛА сохраняется

12.34 По данным РЖД, опаздывают шесть поездов, задержанных после падения обломков БПЛА на станцию Лиски.

№20 Москва — Ростов-на-Дону

Москва — Имеретинский Курорт

Москва — Адлер

Сухум — Санкт-Петербург

Кисловодск — Москва

Киров — Анапа.

Остальные задержанные ранее поезда удалось ввести в график.

13.21 Власти дали отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области.

13.33В Воронеже все еще отключен мобильный интернет LTE, убедился «Ъ-Черноземье».

Материал обновляется

Сергей Калашников