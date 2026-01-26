Число погибших в результате налета БПЛА на Воронеж выросло до двух

В больнице Воронежа умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки на город украинских беспилотников в ночь на 11 января. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 26 января. Таким образом, число погибших в результате атаки беспилотников выросло до двух человек.

«Как только Ольгу Андреевну доставили в медучреждение, была проведена операция. Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало»,— рассказал глава региона.

В ночь на 11 января произошла одна из самых массированных атак на Воронеж беспилотниками. Всего ранения получили четыре человека. Двоих пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. В реанимации скончалась учитель русского языка и литературы школы №84 Дина Дубинина. Женщина получила ранения при падении обломков БПЛА на частный дом.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали терактом атаку Воронежа беспилотниками и призвали международные организации осудить ее.

Денис Данилов