Пять человек погибли в Воронеже от ракетной атаки ВСУ

В результате сегодняшней ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек. Еще несколько десятков горожан обратились в медучреждения, большая часть из них была отпущена домой. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале по итогам расширенного заседания оперштаба региона. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

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По данным губернатора, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие на левом берегу Воронежа, где возник пожар. Сейчас он потушен. Также повреждения получили многоквартирные и частные дома, десятки автомобилей.

Господин Гусев отметил, что всем пострадавшим при атаке окажут помощь. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб. Губернатор добавил, что поручил «провести адресную работу» с родственниками погибших.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС в связи с последствиями ракетной атаки ВСУ. В результате удара существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов.

Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов