СКР будет расследовать удары ВСУ по предприятию в Воронеже

Следственный комитет России будет расследовать атаки ВСУ на регионы Черноземья, включая сегодняшний удар по предприятию в Воронеже, из-за которого пострадали как минимум три человека. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также СКР расследует украинские атаки на Курскую область, в результате которых одна жительница погибла, а другая получила ранения.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку ударам ВСУ по Белгородской области. По данным оперштаба региона, сегодня в Краснояружском округе из-за атаки беспилотника на автобус погиб водитель, а в Грайвороне дрон ранил местную жительницу.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в Воронеже растет число пострадавших от ракетного удара по предприятию. При этом актуальное число раненых не называется. В облцентре введен режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа в связи с последствиями ракетной атаки ВСУ. В результате удара существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов.

Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов