Удар по домам

Вечером в минувшую субботу Воронеж пережил один из самых крупных налетов украинских беспилотников. В результате удара один человек погиб, трое ранены, повреждения получили десятки домов и машин. Местные власти обещают восстановить пострадавшее имущество в кратчайшие сроки. Следственный комитет России (СКР) начал расследование обстоятельств налета.

Последствия атаки БПЛА в Воронеже

Фото: оперативная съемка

В субботу, 10 января, около шести часов вечера в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Примерно через полтора часа в областном центре зазвучали сирены, после чего были эвакуированы люди с площади Ленина в центре города и с катка, обустроенного на берегу водохранилища. Около 20 часов над областным центром стали видны летящие беспилотники и прозвучала серия взрывов, которые слышали в разных частях города. К одиннадцати часам все стихло.

По данным Минобороны России, вечером 10 января за три часа над Воронежской областью были перехвачены и уничтожены 17 беспилотников, еще 16 — над соседними Белгородской, Брянской и Курской областями. Самые серьезные последствия атаки были в Воронеже, где как минимум два БПЛА врезались в многоэтажки. В результате налета четыре человека были ранены: одна местная жительница получила черепно-мозговую травму, а другая — проникающее ранение брюшной полости. Их госпитализировали. Еще одну женщину и мужчину с порезами после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что получившая ранение головы женщина ночью скончалась в реанимации. Он уточнил, что ранение она получила в результате падения обломков беспилотника на частный дом. Погибшей было 42 года, она работала учительницей в местной школе.

Вторую раненую после операции оставили в больнице. Глава региона назвал произошедшую атаку на Воронеж одной из самых сильных с начала специальной военной операции. Ее целями было множество гражданских объектов.

Повреждения в результате атаки получили более десяти многоквартирных и десяти частных домов, православная гимназия, несколько административных зданий и более десятка автомобилей. Сейчас сотрудники комбинатов благоустройства и управляющих организаций закрывают тепловые контуры в домах и квартирах, где выбило стекла.

Предыдущий мощный удар украинских беспилотников Воронеж пережил в середине лета прошлого года. Ранним утром 15 июля над городом были сбиты 12 дронов, один влетел в дом в центре. Тогда в Воронеже пострадали почти три десятка человек. Один раненый скончался в больнице. После этой атаки власти приняли решение включать сирены при угрозе атак беспилотников.

Приграничные города России неоднократно становились целями массированных украинских атак в новогодние праздники.

Самый жестокий удар пришелся на Белгород 30 декабря 2023 года. Тогда в результате ракетного обстрела в городе погибли 25 человек, больше 100 получили ранения. На этих новогодних выходных Белгород снова подвергся мощному удару. Из-за повреждения инфраструктурного объекта без света и воды в регионе остались более 550 тыс. человек.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц»,— сообщили в СКР. Новая атака на Воронеж, как и все предыдущие, станет одним из эпизодов большого расследования налетов, которое проводится Главным следственным управлением Следственного комитета.

Сергей Толмачев, Воронеж