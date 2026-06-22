Выпускников эвакуировали с ЕГЭ из-за ракетного удара ВСУ по Воронежу

На понедельник, 22 июня, пришелся первый день резервного периода сдачи ЕГЭ в Воронежской области. На 11 пунктов проведения экзаменов пришли 309 участников. В связи с объявлением ракетной опасности экзаменационные процедуры были остановлены, а участников и организаторов оперативно эвакуировали в укрытия. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Безопасность детей и педагогов остается абсолютным и безусловным приоритетом министерства образования Воронежской области»,— подчеркнули в ведомстве.

После отмены ракетной опасности экзамен возобновили в штатном режиме. Время для его написания продлили, чтобы компенсировать вынужденный перерыв. Однако четыре участника приняли решение не продолжать экзамен сегодня — они смогут сдать его в другой резервный день, 24 июня.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. В Воронеже слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Сейчас на отдельных улицах Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС для оперативной ликвидации последствий ракетного удара. Перекрыт участок Ленинского проспекта — на отрезке от улицы Остужева до улицы Димитрова, вследствие чего изменились маршруты общественного транспорта. Изначально появилась информация о трех раненых. Однако официальные лица сообщают, что количество пострадавших от сегодняшней атаки растет.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов