Пострадавшая в результате налета БПЛА на Воронеж умерла в больнице

Жительница Воронежа умерла в реанимации после массированной атаки украинских беспилотников по городу прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Господин Гусев уточнил, что молодая женщина получила ранение при обломков БПЛА на частный дом. «Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Одна из самых сильных атак по Воронежу произошла поздним вечером 10 января. Всего ранения получили четыре человека. Двоих после оказания медпомощи отпустили домой, еще один пострадавший находится в больце. Повреждения в результате налета получили больше 20 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Сейчас власти занимаются восстановлением пострадавшего имущества.

Владимир Зоркий