Главное об атаке ВСУ на Воронеж 22 июня

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, ВСУ нанесли самый тяжелый удар по Воронежу. По сообщению губернатора Александра Гусева, дежурные средства ПВО сбили над облцентром «несколько высокоскоростных воздушных целей». Из-за этого погибли пять человек, еще несколько десятков пострадавших обратились за медицинской помощью. Серьезные повреждения получило одно из предприятий областного центра. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 11:40 на территории Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Сработали сирены. Примерно через 5–10 минут жители областного центра услышали звук реактивного двигателя и несколько взрывов. В соцсетях начали публиковать фотографии и видео пожара на левом берегу.

на территории Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Сработали сирены. Примерно через 5–10 минут жители областного центра услышали звук реактивного двигателя и несколько взрывов. В соцсетях начали публиковать фотографии и видео пожара на левом берегу. Жители Воронежа продолжают публиковать в соцсетях фото и видео с последствиями атаки ВСУ, несмотря на просьбы областных и городских властей направлять информацию в службу 112. Также на «Яндекс. Картах» водители с 12:19 сообщают о перекрытии части основной магистрали на левом берегу. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым от пожара после атаки ВСУ на Воронеж 22 июня 2026 года

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ Дым от пожара после атаки ВСУ на Воронеж 22 июня 2026 года

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ

В 12:38 в регионе отменили ракетную опасность. Тогда же губернатор сообщил подробности атаки. По его словам, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей». Предварительно известно о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Также установлены серьезные разрушения на одном из предприятий города, повреждены фасады и остекление находящихся в непосредственной близости домов и автомобилей. На местах начали работу оперативные службы.

В 12:52 общественное движение «Город и транспорт» сообщило о перекрытии участков Ленинского проспекта в районе улиц Остужева и Димитрова. По словам активистов, автобусы маршрута №38 объезжают их через улицу Обручева, остальные — через улицы Переверткина и Старых Большевиков.

общественное движение «Город и транспорт» сообщило о перекрытии участков Ленинского проспекта в районе улиц Остужева и Димитрова. По словам активистов, автобусы маршрута №38 объезжают их через улицу Обручева, остальные — через улицы Переверткина и Старых Большевиков. В 13:04 мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что управы районов начнут осмотр пострадавших объектов и устранение последствий после завершения работы оперативных служб. «В случае необходимости муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения . Также будет произведена компенсация за поврежденные автомобили»,— добавил градоначальник.

мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что управы районов начнут осмотр пострадавших объектов и устранение последствий после завершения работы оперативных служб. «В случае необходимости муниципалитет готов организовать пребывание . Также будет произведена компенсация за поврежденные автомобили»,— добавил градоначальник. Мэр Сергей Петрин в 13:41 подтвердил информацию общественников о перекрытии участка Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова. Он также уточнил, что объезжают его по улицам Переверткина и Старых Большевиков автобусы не менее 15 маршрутов: №№ 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90.

Прокуратура Воронежской области в 14:21 сообщила о том, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Уточняется, что на место атаки выезжал прокурор Железнодорожного района Юрий Болдырев.

сообщила о том, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Уточняется, что на место атаки выезжал прокурор Железнодорожного района Юрий Болдырев. Губернатор Александр Гусев в 14:26 сообщил, что «в пределах отдельных улиц» Железнодорожного района вводится режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Также он уточнил, что верхние этажи упомянутого предприятия существенно повреждены. Количество пострадавших уточняется.

сообщил, что «в пределах отдельных улиц» Железнодорожного района вводится режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Также он уточнил, что верхние этажи упомянутого предприятия существенно повреждены. Количество пострадавших уточняется. Спикер облдумы Юрий Матузов сообщил в 14:50, что «число пострадавших растет». Он добавил, что регпарламент готов оперативно включиться в помощь жителям.

По данным мэрии Воронежа на 15:03 , движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова) также перекрыто. Общественный транспорт направили по улице Обручева.

, движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова) также перекрыто. Общественный транспорт направили по улице Обручева. Областной центр крови сегодня днем сообщил о срочной потребности в крови всех групп. По данным учреждения на 15:14 , необходимое количество доноров было найдено.

, необходимое количество доноров было найдено. Следственный комитет России взял на себя расследование сегодняшней атаки ВСУ на Воронежскую область. По данным ведомства на 15:33 , количество пострадавших равняется трем.

, количество пострадавших равняется трем. Воронежский минздрав открыл горячую линию для родственников и близких пострадавших от сегодняшней ракетной атаки на облцентр: +7 (473) 212-59-66 .

. На фоне утренних сообщений жителей Коминтерновского района о реактивных звуках мэрия Воронежа в 16:14 опубликовала информацию об ограничении движения по отрезку улицы Тимирязева от улицы Дарвина до улицы Крынина. Автобусы маршрутов № 3, 9ка, 16, 47, 50 проследуют по улицам Ломоносова, Загоровского, Шишкова, Крынина.

опубликовала информацию об ограничении движения по отрезку улицы Тимирязева от улицы Дарвина до улицы Крынина. Автобусы маршрутов № 3, 9ка, 16, 47, 50 проследуют по улицам Ломоносова, Загоровского, Шишкова, Крынина. В 16:41 пресс-служба мэрии Воронежа сообщила о возобновлении движения по улице Тимирязева.

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий заявил, что в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны сегодняшняя атака ВСУ на облцентр является оскорблением памяти ветеранов.

Сегодня в связи с объявлением ракетной опасности из 11 пунктов сдачи единого государственного экзамена эвакуировали 309 человек. Они были размещены в укрытиях до отмены специального режима.

Несмотря на перекрытия, дорожная ситуация в Воронеже оценивается как стабильная. По данным «Яндекс. Карт» на 18:08, в городе трехбалльные пробки.