Главное об атаке ВСУ на Воронеж 22 июня
Погибшие, пострадавшие, разрушения, перекрытия дорог
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, ВСУ нанесли самый тяжелый удар по Воронежу. По сообщению губернатора Александра Гусева, дежурные средства ПВО сбили над облцентром «несколько высокоскоростных воздушных целей». Из-за этого погибли пять человек, еще несколько десятков пострадавших обратились за медицинской помощью. Серьезные повреждения получило одно из предприятий областного центра. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».
- В 11:40 на территории Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Сработали сирены. Примерно через 5–10 минут жители областного центра услышали звук реактивного двигателя и несколько взрывов. В соцсетях начали публиковать фотографии и видео пожара на левом берегу.
- Жители Воронежа продолжают публиковать в соцсетях фото и видео с последствиями атаки ВСУ, несмотря на просьбы областных и городских властей направлять информацию в службу 112. Также на «Яндекс. Картах» водители с 12:19 сообщают о перекрытии части основной магистрали на левом берегу. Официального подтверждения этой информации пока не было.
Дым от пожара после атаки ВСУ на Воронеж 22 июня 2026 года
Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ
В 12:38 в регионе отменили ракетную опасность. Тогда же губернатор сообщил подробности атаки. По его словам, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей». Предварительно известно о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Также установлены серьезные разрушения на одном из предприятий города, повреждены фасады и остекление находящихся в непосредственной близости домов и автомобилей. На местах начали работу оперативные службы.
- В 12:52 общественное движение «Город и транспорт» сообщило о перекрытии участков Ленинского проспекта в районе улиц Остужева и Димитрова. По словам активистов, автобусы маршрута №38 объезжают их через улицу Обручева, остальные — через улицы Переверткина и Старых Большевиков.
- В 13:04 мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что управы районов начнут осмотр пострадавших объектов и устранение последствий после завершения работы оперативных служб. «В случае необходимости муниципалитет готов организовать пребывание в пунктах временного размещения. Также будет произведена компенсация за поврежденные автомобили»,— добавил градоначальник.
- Мэр Сергей Петрин в 13:41 подтвердил информацию общественников о перекрытии участка Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова. Он также уточнил, что объезжают его по улицам Переверткина и Старых Большевиков автобусы не менее 15 маршрутов: №№ 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90.
- Прокуратура Воронежской области в 14:21 сообщила о том, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Уточняется, что на место атаки выезжал прокурор Железнодорожного района Юрий Болдырев.
- Губернатор Александр Гусев в 14:26 сообщил, что «в пределах отдельных улиц» Железнодорожного района вводится режим ЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. Также он уточнил, что верхние этажи упомянутого предприятия существенно повреждены. Количество пострадавших уточняется.
- Спикер облдумы Юрий Матузов сообщил в 14:50, что «число пострадавших растет». Он добавил, что регпарламент готов оперативно включиться в помощь жителям.
- По данным мэрии Воронежа на 15:03, движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова) также перекрыто. Общественный транспорт направили по улице Обручева.
- Областной центр крови сегодня днем сообщил о срочной потребности в крови всех групп. По данным учреждения на 15:14, необходимое количество доноров было найдено.
- Следственный комитет России взял на себя расследование сегодняшней атаки ВСУ на Воронежскую область. По данным ведомства на 15:33, количество пострадавших равняется трем.
- Воронежский минздрав открыл горячую линию для родственников и близких пострадавших от сегодняшней ракетной атаки на облцентр: +7 (473) 212-59-66.
- На фоне утренних сообщений жителей Коминтерновского района о реактивных звуках мэрия Воронежа в 16:14 опубликовала информацию об ограничении движения по отрезку улицы Тимирязева от улицы Дарвина до улицы Крынина. Автобусы маршрутов № 3, 9ка, 16, 47, 50 проследуют по улицам Ломоносова, Загоровского, Шишкова, Крынина.
- В 16:41 пресс-служба мэрии Воронежа сообщила о возобновлении движения по улице Тимирязева.
- Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий заявил, что в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны сегодняшняя атака ВСУ на облцентр является оскорблением памяти ветеранов.
- Сегодня в связи с объявлением ракетной опасности из 11 пунктов сдачи единого государственного экзамена эвакуировали 309 человек. Они были размещены в укрытиях до отмены специального режима.
- Несмотря на перекрытия, дорожная ситуация в Воронеже оценивается как стабильная. По данным «Яндекс. Карт» на 18:08, в городе трехбалльные пробки.
- Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что из-за пожара на промышленном предприятии в Воронеже были отобраны пробы атмосферного воздуха у ближайших жилых домов. Лабораторные исследования показали, что содержание загрязняющих веществ не превышает нормативы и не угрожает здоровью местных жителей.
- После завершения заседания оперативного штаба губернатор Александр Гусев в 19:23 опубликовал уточненные данные по последствиям удара ВСУ. В результате него погибли пять человек, еще несколько десятков обращались за медпомощью — большую часть из них уже отпустили домой.
- Глава региона также уточнил информацию о разрушениях: наибольшие повреждения получило горевшее на левом берегу промышленное предприятие. Пожар потушен, но работы по разбору завалов продолжаются. Также пострадали десять многоквартирных домов, шесть частных и около 50 автомобилей.
- Мэр Сергей Петрин уточнил, что управы районов продолжают осмотр поврежденных объектов для устранения последствий атаки.
- «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице»,— сообщил губернатор Александр Гусев, озвучив итоговые данные по последствиям ракетного удара.
- Лыжероллерный фестиваль 4 июля в Воронеже отменили из-за последствий сегодняшнего удара ВСУ по облцентру, сообщил председатель облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале по итогам расширенного заседания оперштаба региона.
- Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) после массированной атаки ВСУ по гражданской и промышленной инфраструктуре Воронежа, сообщили в ведомстве.
- Ряд предприятий в Воронеже включили сирены после сегодняшней атаки, чтобы «краткосрочно» проверить систему оповещения, сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом компании не уведомили о своих решениях «соответствующие службы». В пресс-службе облправительства принесли извинения гражданам и отметили, что никакие особые режимы в регионе не вводились.
- На одном из полигонов под Воронежем уничтожили неразорвавшийся фрагмент боеприпаса, сбитого сегодня днем. Об этом сообщили в правительстве региона, попросив горожан сохранять спокойствие.
- Движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков (на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова) возобновлено. Закрытым остается участок Ленинского проспекта (от улицы Минской до Серафимовича).
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