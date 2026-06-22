Режим ЧС ввели на левом берегу Воронежа после ракетной атаки ВСУ

Для оперативной ликвидации последствий ракетного удара ВСУ было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа. В результате атаки существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется»,— заявил глава региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на левом берегу Воронежа сейчас перекрыт участок Ленинского проспекта — на отрезке от улицы Остужева до улицы Димитрова. Изменены маршруты общественного транспорта. В случае необходимости мэрия города готова организовать пребывание пострадавших в пунктах временного размещения (ПВР).

Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Изначально появилась информация о трех пострадавших. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов