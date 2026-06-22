В Воронеже отменили лыжероллерный фестиваль 4 июля из-за последствий атаки ВСУ

Лыжероллерный фестиваль 4 июля в Воронеже отменили из-за последствий сегодняшнего удара ВСУ по облцентру, в результате которого пять человек погибли и десятки пострадали. Об этом сообщил председатель облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале по итогам расширенного заседания оперштаба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Инициатором проведения фестиваля выступала облдума. Однако, по словам господина Матузова, после произошедшей трагедии «праздничные мероприятия, пусть даже спортивные, недопустимы». Он добавил, что оперативная обстановка «остается непростой».

«Уверен, что это решение поймут и многочисленные любители спорта, и профессиональные спортсмены, и высокие гости. К сожалению, сегодня мы не можем позволить себе такой праздник. Все наработки для него сохраним и обязательно проведем лыжероллерный фестиваль, как только позволит оперативная обстановка»,— добавил председатель облдумы.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», наибольшие повреждения в результате атаки ВСУ получило промышленное предприятие на левом берегу Воронежа, где возник пожар. Сейчас он потушен. Также повреждены многоквартирные и частные дома, десятки автомобилей.

Власти отмечают, что всем пострадавшим при атаке окажут помощь. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб. Губернатор добавил, что поручил «провести адресную работу» с родственниками погибших.

В пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа продолжает действовать режим ЧС. Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов