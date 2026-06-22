Гусев: при ракетном ударе ВСУ по Воронежу пострадали те, кто игнорировал сирены

Во время действия режима ракетной опасности 22 июня большая часть работников попавшего под удар предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. В результате атаки по Воронежу «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице». Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью»,— подчеркнул глава региона.

Губернатор призвал жителей Воронежской области «максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб», отметив, что от их соблюдения напрямую зависит жизнь.

По данным оперативного штаба Воронежской области, в результате ракетной атаки на город 22 июня погибли пять человек. Александр Гусев уточнил, что в медучреждения «обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой». Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб.

Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие на левом берегу Воронежа, на котором возник пожар. В настоящее время он потушен. Также повреждения получили десять многоквартирных домов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. В городе включили тревожные сирены. Затем жители Воронежа слышали звук реактивного двигателя, после чего раздалось несколько взрывов. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37. На левом берегу был перекрыт участок Ленинского проспекта — на отрезке от улицы Остужева до улицы Димитрова. Сейчас на отдельных улицах Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС для оперативной ликвидации последствий ракетного удара.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов