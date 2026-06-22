Мэрия подготовила пункты временного размещения после ракетного удара по Воронежу

В случае необходимости мэрия Воронежа готова организовать пребывание в пунктах временного размещения (ПВР), сообщил глава городской администрации Сергей Петрин 22 июня. По информации господина Петрина, муниципалитет также выплатит компенсации за повреждения автомобилей в результате ракетного удара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий уничтожения высокоскоростных воздушных целей»,— уточнил мэр Воронежа.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», днем понедельника в небе над Воронежем были уничтожены несколько целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий. Также повреждения получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В настоящее время известно о трех пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии. Информация о последствиях уточняется.

Ракетную опасность в Воронежской области объявили в 11:40. Над городом был слышен звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители Воронежа сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу города. По информации регионального МЧС, отбой ракетной опасности последовал почти час спустя — в 12:37.

Денис Данилов