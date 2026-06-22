Воронежский митрополит назвал атаку ВСУ на Воронеж оскорблением памяти ветеранов

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий высказался по поводу сегодняшней атаки ВСУ на областной центр. Он заявил, что в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны такие действия являются оскорблением памяти ветеранов. Его слова опубликовала Воронежская митрополия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий

Фото: пресс-служба Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий

Фото: пресс-служба

«На наш мирный Воронеж совершено воздушное нападение. Есть пострадавшие, имеются разрушения. Причинен не только ущерб здоровью и имуществу граждан — совершено оскорбление памяти наших предков, которые в грозные 1941–1945 годы плечом к плечу с нашими украинскими братьями отстаивали великую общую родную страну»,— считает митрополит.

Владыка добавил, что молится о здоровье раненых и приносит им соболезнования.

Сегодня днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении над областным центром нескольких высокоскоростных воздушных целей. В результате пострадали как минимум три человека — спикер облдумы Юрий Матузов сообщил, что количество раненых растет. Как минимум один из них находится в тяжелом состоянии.

Серьезные повреждения получили верхние этажи производственного предприятия. Также пострадали фасады и остекление домов, автомобили в непосредственной близости. На левом берегу облцентра произошел пожар, о ликвидации которого не сообщалось.

Для оперативного устранения последствий удара ВСУ на отдельных улицах Железнодорожного района Воронежа решили ввести режим ЧС. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан. Следственный комитет России начал расследование обстоятельств и причин атаки на Воронеж.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова