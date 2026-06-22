Воронежский минздрав открыл горячую линию для близких пострадавших от атаки ВСУ

Министерство здравоохранения Воронежской области открыло горячую линию для родственников и близких пострадавших от сегодняшней ракетной атаки на облцентр: +7 (473) 212-59-66. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По номеру горячей линии воронежцы смогут уточнить, находится ли их близкий в одном из медучреждений региона и, если да, то в каком именно. Также родственники пострадавших получат инструкцию о дальнейших действиях и порядке посещения раненых.

В региональном минздраве просят горожан при обращении подготовить полное имя и фамилию человека, указать его дату рождения и ориентировочную информацию о времени и месте происшествия. В экстренных случаях там призвали обращаться в службы спасения.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ранее председатель воронежской облдумы Юрий Матузов заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара ВСУ по облцентру. При этом актуальное число раненых не называлось. На данный момент известно о трех пострадавших.

В Воронеже введен режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа в связи с последствиями ракетной атаки ВСУ. В результате удара существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов.

Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов