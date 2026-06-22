На левом берегу Воронежа перекрыли движение после ракетного удара ВСУ

В Воронеже 22 июня перекрыли участок Ленинского проспекта на левом берегу города от улицы Остужева до улицы Димитрова. Информация о закрытии отрезка одной из главных городских магистралей появляется в сервисах навигации, в частности — на «Яндекс.Картах». Мэр Сергей Петрин сообщил, что «движение в левобережной части города временно скорректировано».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации городской администрации, из-за перекрытия на левом берегу были изменены автобусные маршруты. В частности, маршрут №38 направлен через улицу Обручева. Маршруты №1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 и другие объезжают участок через улицы Переверткина и Старых Большевиков.

UPD: в мэрии уточнили, что движение по улицам Переверткина и Старых Большевиков на участке от Остужева до Димитрова также ограничено. Общественный транспорт следует по улице Обручева.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате ракетного удара повреждены производственные объекты одного из предприятий. Также повреждения получили автомобили, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пока известно о трех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Информация о последствиях уточняется.

Ракетную опасность в Воронежской области объявили в 11:40. Вскоре над городом был слышен звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители Воронежа сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Денис Данилов