Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим от ракетной атаки в Воронеже

Соблюдение прав пострадавших от сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Воронежу и оказание им помощи взяла на контроль прокуратура Воронежской области. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Воронежа Юрий Болдырев. Также для приема жалоб и оказания правовой помощи жителям открыта горячая линия прокуратуры.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ранее мэрия Воронежа подготовила пункты временного размещения для пострадавших от атаки ВСУ. Также городские власти заявили, что выплатят компенсации за поврежденные авто воронежцев.

Днем понедельника в небе над Воронежем были уничтожены несколько целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий. Также разрушения получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Предварительно известно о трех пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии. Информация о последствиях уточняется.

Ракетную опасность в Воронежской области объявили в 11:40. Над городом был слышен звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители Воронежа сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу города. По информации регионального МЧС, отбой ракетной опасности последовал почти час спустя — в 12:37.

Подробнее об атаке ВСУ на Воронеж — в подборке «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов