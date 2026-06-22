В Воронеже предприятие попало под ракетный удар ВСУ

В Воронеже днем 22 июня была объявлена ракетная опасность. После этого прозвучали звуки взрывов, горожане также сообщили о задымлении. В настоящее время власти устанавливают возможные последствия атаки. Расширенного официального комментария по ситуации пока не поступало, однако известно, что под удар попало предприятие. Горожан просят воздержаться от публикации фото и видео последствий атаки в Сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Над городом был слышен звук реактивного двигателя, после чего последовали несколько взрывов. В настоящее время режим ракетной опасности не отменен.

Ранее, в ночь на 22 июня, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, разрушений нет.

Денис Данилов