Траур не повлияет на проведение Платоновского фестиваля в Воронеже

В дни траура из-за вчерашней атаки ВСУ на облцентр, с 23 по 25 июня, в Воронежской области не планируется отмена мероприятий XV международного Платоновского фестиваля искусств. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники уличного театра на Платоновском фестивале в парке «Алые паруса»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Участники уличного театра на Платоновском фестивале в парке «Алые паруса»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На 23 и 24 июня в Воронежском концертном зале запланированы два показа спектакля «Повести Пушкина» столичного театра имени Евгения Вахтангова. Также в зале на Кирова, 8 продолжает работу выставка художника Анатолия Любавина «Ускользающая красота».

Кроме того, власти не планируют отменять или переносить проведение крупного мероприятия на открытом воздухе — традиционного опен-эйр-концерта «Музыка мира». Он должен пройти 27 июня в меловом карьере «Белый колодец».

В то же время из-за траура в Воронежской области отменяются все мероприятия всероссийского проекта «Театральный поезд», сообщили в соцсетях проекта. В частности, 23 июня не состоятся пешеходные экскурсии «Городской театральный маршрут», театрально-музыкальные экскурсии «Городской автобус», стендап-концерт, а также спектакли «Мольер», «Ретро», «Соломенная шляпка» и «Земля Эльзы».

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже отменили лыжероллерный фестиваль, проведение которого планировалось 4 июля. По словам председателя облдумы Юрия Матузова, после произошедшей трагедии «праздничные мероприятия, пусть даже спортивные, недопустимы».

В результате вчерашней атаки ВСУ на Воронеж, ставшей самой тяжелой с начала спецоперации на Украине, погибли пять человек. По данным властей, еще десятки воронежцев пострадали: их точное количество пока не подсчитано. Серьезные повреждения получило одно из предприятий облцентра.

Сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о трауре в регионе. В течение трех дней в области будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий.

В начале июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Воронежской области отменили и перенесли как минимум два массовых культурных мероприятия. Сперва власти передумали проводить рок-фестиваль «Ветра Черноземья». На следующий день стало известно о переносе фестиваля современного искусства и народного творчества «Жатва» на 2027 год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Ветры враждебные веют, но мимо».

Егор Якимов