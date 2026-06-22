СКР возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Воронеж

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) после массированной атаки ВСУ по гражданской и промышленной инфраструктуре Воронежа. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи установили, что облцентр был атакован с помощью ракет. В СКР отмечают, что число пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы и изымают предметы, необходимые для расследования. В ближайшее время следствие назначит необходимые экспертизы.

Также в СКР добавили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям «конкретных лиц» из числа представителей ВСУ. Детали атаки на Воронеж устанавливаются.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате сегодняшней ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек. Еще несколько десятков горожан обратились в медучреждения, большая часть из них была отпущена домой.

Наибольшие повреждения в результате атаки ВСУ получило промышленное предприятие на левом берегу Воронежа, где возник пожар. Сейчас он потушен. Также повреждены многоквартирные и частные дома, десятки автомобилей.

Власти отмечают, что всем пострадавшим при атаке окажут помощь. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб. Губернатор добавил, что поручил «провести адресную работу» с родственниками погибших.

В пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа продолжает действовать режим ЧС. Днем 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40.

Вскоре над Воронежем слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов