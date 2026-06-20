Главные новости за 20 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре 19-летний местный житель напал с ножом на посетителей торгового центра. Погибла женщина. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с местной полицией обнаружили в ювелирных магазинах Тихорецка изделия с нацистской символикой и атрибутикой запрещенных в России экстремистских организаций.

Полицейские проводят проверку по факту госпитализации двухлетней девочки с тяжелыми травмами, полученными на игровой площадке в Краснодаре.

Суд в Сочи назначил штраф 35-летней жительнице Успенского района за размещение в социальной сети видеоролика с песней, пропагандирующей деструктивное движение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России.

На перегоне вблизи железнодорожной станции «Тимашевская» пассажирский состав, следующий маршрутом Феодосия—Москва, насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Андрея Комарова к администрации Афипского городского поселения (Северский район), признав незаконным отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.