На Кубани в ювелирных магазинах изъяли украшения с символикой нацистов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с местной полицией обнаружили в ювелирных магазинах Тихорецка изделия с нацистской символикой и атрибутикой запрещенных в России экстремистских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

В отношении коммерсантов составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Теперь предпринимателям грозят крупные штрафы с конфискацией нелегального товара. Максимальная санкция для юрлиц по данной статье достигает 100 тыс. руб.

Наталья Решетняк