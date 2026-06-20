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На Кубани в ювелирных магазинах изъяли украшения с символикой нацистов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с местной полицией обнаружили в ювелирных магазинах Тихорецка изделия с нацистской символикой и атрибутикой запрещенных в России экстремистских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Фото: Полиция Кубани

Фото: Полиция Кубани

В отношении коммерсантов составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Теперь предпринимателям грозят крупные штрафы с конфискацией нелегального товара. Максимальная санкция для юрлиц по данной статье достигает 100 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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