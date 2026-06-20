В Краснодаре двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения на детской площадке
Полицейские проводят проверку по факту госпитализации двухлетней девочки с тяжелыми травмами, полученными на игровой площадке в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным из соцсетей, инцидент произошел во время прогулки. Мать девочки на мгновение отвлеклась на коляску, а когда обернулась, обнаружила дочь лежащей на асфальте. У ребенка диагностирована черепно-мозговая травма и множественные переломы. В настоящее время ребенок находится в реанимации.
«По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате которого девочка получила травмы на детской площадке»,— прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.