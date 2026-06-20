В Краснодаре двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения на детской площадке

Полицейские проводят проверку по факту госпитализации двухлетней девочки с тяжелыми травмами, полученными на игровой площадке в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным из соцсетей, инцидент произошел во время прогулки. Мать девочки на мгновение отвлеклась на коляску, а когда обернулась, обнаружила дочь лежащей на асфальте. У ребенка диагностирована черепно-мозговая травма и множественные переломы. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

«По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате которого девочка получила травмы на детской площадке»,— прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Решетняк