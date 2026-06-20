Пассажирский поезд Феодосия — Москва насмерть сбил 16-летнюю школьницу на Кубани

На перегоне вблизи железнодорожной станции «Тимашевская» пассажирский состав, следующий маршрутом «Феодосия — Москва», насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку, сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, девочка-подросток находилась на железнодорожных путях и не предпринимала попыток покинуть опасную зону, несмотря на сигналы, подаваемые машинистом.

Погибшей оказалась 16-летняя местная жительница Тимашевска.

В настоящий момент сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам доследственной проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

В конце мая пассажирский поезд, следовавший из Новороссийска в Мурманск, насмерть сбил 34-летнюю женщину на перегоне между станциями Кубань и Энем-1 в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Наталья Решетняк