В Сочи суд оштрафовал приезжую за экстремистскую песню в соцсетях

Суд в Сочи назначил штраф 35-летней жительнице Успенского района за размещение в социальной сети видеоролика с песней, пропагандирующей деструктивное движение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

Правонарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) краевого Главка полиции в ходе мониторинга интернет-пространства.

В отношении нарушительницы участковые уполномоченные полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа. Размер взыскания в пресс-службе не уточнили.

Санкция указанной статьи предусматривает для граждан штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения.

Наталья Решетняк