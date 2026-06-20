Краснодарца, устроившего резню в ТЦ, проверят психиатры

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на людей в торговом центре Краснодаре. В отношении задержанного молодого человека назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, днем 20 июня 19-летний краснодарец с холодным оружием в руках ворвался в здание ТЦ. Жертвой злоумышленника стала женщина, которая скончалась по пути в медицинское учреждение, не приходя в сознание. Еще несколько человек ранены.

Кроме того, фигурант бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Сработала пожарная сигнализация.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза»,— заявили в СКР.

МВД опубликовало видеозапись фрагмента допроса. На кадрах задержанный утверждает, что никогда не употреблял алкоголь и наркотические средства. В ходе беседы он сообщил, что воспитывается в неполной семье: мать одна растит его, а также брата и двух сестер, так как отец семейства скончался.

Наталья Решетняк