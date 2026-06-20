Суд признал незаконным отказ властей Афипского в выдаче разрешения на ввод дома

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Андрея Комарова к администрации Афипского городского поселения (Северский район), признав незаконным отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Спор касался объекта капитального строительства — блок-секции №3 в рамках третьей очереди строительства многоэтажной жилой застройки на земельном участке по улице Победы в поселке Афипском. В мае 2025 года администрация поселения отказала предпринимателю в выдаче разрешения, сославшись на недостаточную обеспеченность территории объектами социальной инфраструктуры, в частности, школами и детскими садами.

Изучив материалы дела, суд установил, что разрешение на строительство было выдано застройщику еще в ноябре 2020 года, а само строительство велось в соответствии с выданным градостроительным планом. Впоследствии местные нормативные акты, на которые ссылалась администрация в обоснование отказа, были изменены. Суд отметил, что доводы о нехватке социальных объектов не могут служить законным основанием для отказа, так как решение данных вопросов относится к компетенции и обязанностям самого органа местного самоуправления, который должен обеспечивать развитие инфраструктуры.

Суд признал отказ администрации незаконным и обязал уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу повторно рассмотреть заявление предпринимателя о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Наталья Решетняк