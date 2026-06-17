Аграрии Дагестана заложили 544 гектара новых садов в 2026 году

В Дагестане аграрии в этом году заложили 544 гектара новых садов. Об этом сообщили в минсельхозпрод региона.

Работы провели 20 хозяйств из 8 районов. Семечковые культуры заняли 138 гектаров, орехоплодные — 239 гектаров, косточковые — 168 гектаров, из которых 140 гектаров отведено под черешню. Это стало рекордом по площади посадок данной культуры за последние 7 лет.

Значительная часть заложенных площадей приходится на Сулейман-Стальский район. Флагманом дагестанского садоводства выступает ООО «Полоса», на долю которого приходится почти 80 гектаров новых посадок. В этом году предприятие заложило почти 50 гектаров груши, а грушевый сад хозяйства является самым крупным в России — его площадь превышает 280 гектаров. Помимо этого, на полях активно выращивают черешню, фундук, миндаль и яблони.

Мария Хоперская