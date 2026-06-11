«Мы разбомбим их к чертовой матери»

Прошедшей ночью США ударили по Ирану. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американские вооруженные силы выпустили по Исламской Республике 49 ракет Tomahawk. Он пригрозил, что следующей ночью США «к чертовой матери» разбомбят Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Власти Исламской Республики объявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов. При этом в Вашингтоне отрицают факт блокирования пролива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. Что известно о новой волне эскалации — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эсминец USS Michael Murphy (DDG 112) запускает крылатые ракеты Tomahawk в направлении Ирана. Видео 10 июня опубликовало Центральное командование ВС США

Фото: Central Command / Handout / Reuters Эсминец USS Michael Murphy (DDG 112) запускает крылатые ракеты Tomahawk в направлении Ирана. Видео 10 июня опубликовало Центральное командование ВС США

Фото: Central Command / Handout / Reuters

Удары США В ночь на 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о намерении США нанести мощные удары по Ирану. Он допустил, что атаки продолжатся и следующей ночью.

Через некоторое время иранские СМИ начали сообщать о работе сил ПВО в западной части Тегерана, а также о взрывах в городах Мохр и Сирик на юге Исламской Республики.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило о готовности властей страны к отражению ударов США. Собеседник агентства также предупредил о жестком ответе на атаку.

По словам Трампа, США для ударов использовали 49 ракет Tomahawk. Он добавил, что вооруженные силы страны «к чертовой матери разбомбят Иран» следующей ночью, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Президент заявил, что иранские чиновники позвонили ему и попросили остановить бомбардировки. Тегеран отрицает факт телефонного разговора.

Через несколько часов Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о завершении ударов по Ирану по приказу главнокомандующего. В иранских СМИ по итогам атаки сообщили о взрывах на островах Хенгам и Кешм, а также в городе Бендер-Аббас. Также в Тегеране сообщили о том, что в Ормузском проливе между Ираном и США произошел морской бой. В иранской провинции Хормозган удалось восстановить водоснабжение для 20 тыс. человек после ударов США по резервуарам с водой, сообщили позднее СМИ Исламской Республики.

Ответ Ирана Штаб военного командования Ирана объявил, что страна закрывает проход для всех нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив в ответ на атаки Соединенных Штатов. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что вооруженные силы страны нанесли удары по двум судам, которые пытались пересечь пролив.

При этом в CENTCOM отрицают закрытие Ормузского пролива.

КСИР заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке в ходе двух волн.

По информации агентства Tasnim, речь идет об объектах на авиабазах «Али Аль-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне.

Агентство Nour News сообщает, что иранские силы также атаковали ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака. Кроме того, под удар попали радиолокационная станция в иракском Курдистане, а также корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе.

На танкере у берегов Омана произошел пожар в машинном отделении, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Иранские власти заявили, что в танкер попал американский снаряд.

В пресс-службе КСИР заявили, что ракетные удары вооруженных сил Ирана пришлись по месту дислокации американских истребителей F-35, F-15, F-16. Как утверждают в КСИР, атаке также подверглись военные объекты США на авиабазе и в центре управления Аль-Азрак в Иордании. При ударах эти объекты, а также большое число самолетов были уничтожены, заявила пресс-служба корпуса. При атаке применили 12 баллистических ракет.

Заявления сторон и мировая реакция Президенту США Дональду Трампу стоит воздерживаться от угроз в адрес Ирана, так как Тегеран не ведет переговоры в условиях давления, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Правительственная делегация из Катара прибыла в Тегеран для обсуждения вопросов урегулирования конфликта между Ираном и США. По информации ABC News, посредники из Катара попытались убедить иранских чиновников сесть за стол переговоров с США. Один из источников уточнил, что задачей делегации стало поддержание связи, пока США «усиливают давление на Иран».

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов Ирана, сообщило Управление гражданской авиации эмирата. Находящиеся в небе рейсы перенаправят в другие аэропорты.

Война в Иране может привести к массовому голоду среди уязвимых групп населения, заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау. Он назвал ситуацию катастрофической и объяснил ее резким сокращением финансирования программы. По его словам, блокировка Ормузского пролива повлекла за собой рост цен на топливо, что удорожило гуманитарные операции по всему миру, спровоцировало глобальный рост цен на еду и сорвало поставки удобрений из Персидского залива, необходимых для сельского хозяйства таких стран, как Судан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну. В публикации в соцсети X он выразил опасения, что война может выйти «далеко за пределы региона».

Дипломатический источник, знакомы с ситуацией, заявил CNN, что, несмотря на обмен ударами, США и Иран продолжают переговоры по урегулированию. . Эскалация грозила подорвать «дипломатические усилия» сторон, уточнил он.

Эрдни Кагалтынов