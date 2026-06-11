США подтвердили удар по танкеру у берегов Омана

Вооруженные силы США вывели из строя нефтяной танкер в Оманском заливе, заявило Центральное командование вооруженных сил страны (CENTCOM). По его данным, судно перевозило нефть из Ирана. Несколько часов назад о попадании американского снаряда по судну сообщал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«CENTCOM приняло меры против танкера Jalveer, следовавшего под флагом Гвинеи-Биссау, поскольку он пытался перевезти иранскую нефть через Оманский пролив. Воздушные войска запустили две ракеты Hellfire в машинное отделение судна после того, как экипаж неоднократно не выполнил указания американских сил»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Как утверждают в КСИР, попавшее под удар судно перевозило товары первой необходимости из Омана в Иран. На борту находились пятеро членов экипажа. Их спасли мимо проходившие суда.

На этой неделе США атаковали еще два танкера — Marivex и Settebello. Первый пытался зайти в иранский порт в обход блокады США, второй — вывезти нефть из Ирана, пояснила американская сторона. Всего с начала блокады Ормузского пролива CENTCOM отчитался об ударах по девяти судам, нарушившим требования США.