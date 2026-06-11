Трамп анонсировал серию «очень сильных ударов» по Ирану

США нанесут «очень сильные» удары по Ирану вечером 11 июня, заявил президент страны Дональд Трамп. По его словам, американские войска в скором времени могут захватить остров Харк, через который Иран экспортирует около 90% нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Соединенные Штаты будут бить по Ирану (чьего флота, военно-воздушных сил, радаров, зенитных установок и всех других средств обороны, а также большей части наступательных возможностей уже нет!) очень сильно!» — написал господин Трамп в Truth Social.

Американский президент также допустил, что в скором времени США могут захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По его словам, это позволит Вашингтону установить полный контроль над нефтегазовым рынком страны по аналогии с Венесуэлой.

В ночь на 11 июня США возобновили ракетные атаки на Иран. По словам Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, но Вашингтон это отрицает. Шеф Пентагона Пит Хегсет не исключал продолжения атак следующей ночью.