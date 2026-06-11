CNN: США и Иран продолжили переговоры, несмотря на возобновление ударов

США и Иран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами ночью 11 июня. Об этом сообщил CNN диписточник, знакомый с ситуацией. Эскалация грозила подорвать «дипломатические усилия» сторон, уточнил он.

Прошедшей ночью США возобновили ракетные атаки на Иран. По словам президента Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, но Вашингтон этот факт отрицает. Кроме того, иранские вооруженные силы ударили по 18 американским объектам на Ближнем Востоке, утверждают в Корпусе стражей исламской революции. Позднее Иран обвинил США в ударе по танкеру у берегов Омана.