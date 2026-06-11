Трамп раскрыл подробности новой атаки США на Иран

США во время новой волны ударов по Ирану использовали 49 ракет Tomahawk, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что вооруженные силы страны «к чертовой матери разбомбят Иран» следующей ночью, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Как сказал господин Трамп в интервью Fox News, сегодняшняя атака завершится в ближайшее время. Он также сообщил, что поговорил с высокопоставленными иранскими чиновниками, которые, по его словам, просили остановить бомбардировку.

Центральное командование ВС США заявляло, что Соединенные Штаты «в целях самообороны по указанию главнокомандующего наносят дополнительные удары по нескольким целям в Иране».

Иранские СМИ писали о взрывах в Тегеране, а также в городах Сирик, Минаб, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Персидском заливе США и Иран вступили в морской бой. Позднее власти Ирана заявили, что Ормузский пролив закрыт для прохода всех нефтяных танкеров и торговых судов.