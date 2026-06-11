Кувейт закрыл воздушное пространство из-за ударов Ирана

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов Ирана, сообщило Управление гражданской авиации эмирата. Находящиеся в небе рейсы перенаправят в другие аэропорты.

«Эта мера принята в свете чудовищных иранских атак на территорию Кувейта и потенциальных рисков, которые это может представлять для гражданской авиации в регионе»,— указано в сообщении ведомства в соцсети X.

Ночью 11 июня КСИР заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. По информации агентства Tasnim, речь, в частности, идет об объектах на авиабазах «Али Аль-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне.