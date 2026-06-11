Генсек ООН: ближневосточный кризис может выйти далеко за пределы региона

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну. В публикации в соцсети X он выразил опасения, что война может выйти «далеко за пределы региона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Ammar, AP Фото: Hassan Ammar, AP

«На этой неделе произошли более масштабные атаки и дальнейшее ухудшение ситуации, в результате чего перемирие больше напоминает конфликт малой величины. Мы не должны преуменьшать риск того, что ситуация перерастет в полномасштабную войну. Все стороны должны работать над дипломатическим урегулированием. Больше никаких атак. Больше никаких оправданий»,— подчеркнул генсек ООН в публикации.

Это второе на неделе обращение господина Гутерриша к участникам конфликта. Ранее он призывал «немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию». Он также отдельно обратился к сторонам с призывом «в полном объеме соблюдать режим прекращения огня в Ливане, Иране и Газе, а также избегать любых шагов, которые могут подорвать текущие дипломатические усилия».

Влад Никифоров