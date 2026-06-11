КСИР заявил об ударах по авиабазе США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетные удары по месту дислокации американских истребителей F-35, F-15, F-16. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Tasnim.

Как утверждают в КСИР, атаке также подверглись военные объекты США на авиабазе и в центре управления Аль-Азрак в Иордании. При ударах эти объекты, а также большое число самолетов были уничтожены, заявила пресс-служба корпуса. При атаке применили 12 баллистических ракет.

Иранские удары стали ответом на ракетные атаки США на «места отдыха и производственный комплекс одной из казарм в окрестностях Керджа и Назарабада, а также местное подразделение КСИР в уезде Пишва», уточнили в КСИР.

Накануне Иран заявлял об успешных ударах по объектам США на авиабазе Аль-Азрак, а также кувейтской авиабазе Али Аль-Салем и базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Таким образом Иран отреагировал на удары США 10 июня по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны, заявляли в республике.