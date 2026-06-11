Иран сообщил об ударе США по танкеру у берегов Омана

На танкере у берегов Омана произошел пожар в машинном отделении, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Иранские власти заявили, что в танкер попал американский снаряд.

По данным UKMTO, инцидент произошел в 21 миле (39 км) к северо-востоку от Сухара. О пострадавших или возможном экологическом ущербе информации нет.

Губернатор иранского округа Сирик Реза Шахидиан заявил, что сегодня утром «американский вражеский снаряд попал в грузовую баржу» в Оманском море. По его словам, судно перевозило товары первой необходимости из оманского города Хасаб в Сирик. На борту находились пятеро членов экипажа. Их спасли мимо проходившие суда и доставили в Оман, передает агентство Mehr.

Этой ночью США снова ударили по Ирану. По словам президента США Дональда Трампа, американские вооруженные силы выпустили по Исламской Республике 49 ракет Tomahawk. Он пригрозил, что следующей ночью США «к чертовой матери» разбомбят Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов, хотя Вашингтон это отрицает.

Подробности о развитии конфликта — в материале «Ъ».