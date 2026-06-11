Делегация из Катара прибыла в Иран

Правительственная делегация из Катара прибыла в Тегеран для обсуждения вопросов урегулирования конфликта между Ираном и США.

Государственное телевидение Ирана уточнило, что делегация планирует обсудить как двусторонние и региональные вопросы, так и урегулирование кризиса между Тегераном и Вашингтоном.

По информации ABC News, посредники из Катара попытались убедить иранских чиновников сесть за стол переговоров с США. Один из источников уточнил, что задачей делегации стало поддержание связи, пока США «усиливают давление на Иран».

Как уточнили собеседники телеканала, делегация из Катара находилась в Иране во время новой серии ударов США по территории страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News заявлял, что во время атаки разговаривал с иранскими чиновниками, которые, по его словам, просили остановить бомбардировку. Позднее Тегеран заявил, что телефонных переговоров не было.