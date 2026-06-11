Постпред Ирана в ООН призвал Трампа отказаться от угроз и запугивания

Президенту США Дональду Трампу стоит воздерживаться от угроз в адрес Ирана, так как Тегеран не ведет переговоры в условиях давления. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Президент Соединенных Штатов должен воздерживаться от своих постоянных угроз в адрес Ирана, включая угрозы применения силы, которые были сделаны сегодня. Иран никогда не ведет переговоры под угрозами и давлением и никогда не поддастся давлению или запугиванию»,— сказал постпред на открытых дебатах Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

Накануне американский президент пообещал Ирану жестко ответить на сбитый вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, масштабные атаки на исламскую республику начнутся 10 и 11 июня.

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