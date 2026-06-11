США заявили о завершении ударов по Ирану

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что по приказу главнокомандующего «нанесение дополнительных ударов по Ирану в целях самообороны» завершено.

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военной разведки, системам связи и системам ПВО на территории Ирана»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети X. Атака продолжалась около четырех часов.

Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас. В Персидском заливе произошел морской бой между Ираном и США. Иранская сторона в ответ на атаку запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ночь на пятницу Соединенные Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.