Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов

Штаб военного командования Ирана объявил, что страна закрывает проход для всех нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив. Причиной там назвали атаки США по территории Ирана.

Заявление военного командования Ирана распространил государственный телеканал IRIB. «В связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано»,— указано в заявлении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что вооруженные силы страны нанесли удары по двум судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив.

Иранские СМИ сообщали, что в ночь на 11 апреля США нанесли удары по Тегерану и нескольким городам на побережье Персидского залива. Агентство Mehr писало, что Иран и США ведут бои на море в Персидском заливе.

Об эскалации на Ближнем Востоке — в материале «Тегеран приглашает Пентагон на выход».