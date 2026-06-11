США опровергли закрытие Ормузского пролива

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло закрытие Ормузского пролива Ираном. Ранее штаб военного командования Ирана объявил об остановке движения через морской путь.

«Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером»,— указано в заявлении CENTCOM в соцсети Х.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь пролив после закрытия. Проход закрыли после атак США по Ирану и нескольким городам на побережье Персидского залива 11 июня.