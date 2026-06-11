В Иране восстановили водоснабжение после ударов США

В иранской провинции Хормозган удалось восстановить водоснабжение для 20 тыс. человек после ударов США по резервуарам с водой. Как сообщает иранское информационное агентство ISNA, работы по восстановлению заняли 12 часов.

«Генеральный директор компании водоснабжения и канализации Хормозгана заявил, что благодаря неустанным и упорным усилиям коллектива компании отключение воды, вызванное преступными атаками США, было устранено, и вода вновь поступает жителям города Кухестак и деревень района Бамани»,— указано в сообщении.

10 июня в результате атаки войск США в провинции Хормозган были разрушены два бетонных резервуара с водой объемом 500 и 2 000 куб. м. В международном гуманитарном праве объекты водной инфраструктуры классифицируются как гражданские и не считаются законной целью во время военных действий.

Влад Никифоров