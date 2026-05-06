Максим Решетников: Удмуртии предстоит доработка заявки на ОЭЗ «Ижевск»

Министр экономического развития России Максим Решетников указал на необходимость доработки заявки Удмуртии на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Он лично посетил территорию будущей ОЭЗ во время рабочего визита, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Инструмент ОЭЗ зарекомендовал себя как эффективный способ привлечения инвестиций в экономику регионов. Удмуртии предстоит доработка заявки, так как повышаются требования к созданию и развитию ОЭЗ. Правительство поддержало предложения по настройке механизма, чтобы повысить эффективность его работы, снизить риски затягивания проектов и ускорить отдачу от их реализации»,— сказал господин Решетников.

Главы Удмуртии Александр Бречалов после посещения площадки отметил, что возникающие вопросы решаются в рабочем режиме, в документацию вносятся правки. «На данный момент есть уже пять потенциальных резидентов ОЭЗ. Один из них — “РусТехнологии Ижевск” с проектом комбината по обработке рулонной стали — уже готовится к запуску»,— добавил глава региона. Власти прогнозируют, что к 2035 году количество резидентов ОЭЗ вырастет до 10.

Напомним, в апреле власти Удмуртии подали заявку Минэкономразвития России на создание ОЭЗ. В 2026 году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду под строительство корпусов.

На территории будущей ОЭЗ появится комбинат по обработке рулонной стали. Строительство объекта площадью 32 га началось в январе 2025 года. Завод возводит объединенная компания «РусТехнологии Ижевск», учредителем которой является гражданин Китая Ма Дэмин. Соглашение о строительстве завода между правительством Удмуртии и компанией было подписано в июне на ПМЭФ.

Впервые о возможности подачи заявки на присвоение территории под Ижевском площадью 190 га статуса ОЭЗ начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии.

Строительством инфраструктуры и управлением ОЭЗ занимается УК «Промпарк», ей руководит минэкономики Удмуртии. Объем капвложений в возведение объектов ОЭЗ в 2024-2029 годах превысит 5 млрд руб.