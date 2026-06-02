«Сбербанк Лизинг» хочет отсудить 7,5 млрд руб. у «Уралтрансмаша»

«Сбербанк Лизинг» подал иск к Уралвагонзаводу (УВЗ), Уралтрансмашу (принадлежит УВЗ) и АО «НПК «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех»), следует из картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания требует взыскать с них 7,5 млрд руб. Третьим лицом по делу выступает Горэлектротранс Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«О взыскании убытков, неустойки, процентов»,— указано в качестве причины иска.

Производство по делу, как следует из картотеки арбитражных дел, был приостановлено. Одновременно два ответчика — УВЗ и «Техмаш» подали ходатайства по ст. 60 ФЗ «О несостоятельности». Это значит, что ходатайство или жалоба могут касаться компаний, проходящих процедуру банкротства.

Одновременно с этим тот же суд рассматривает иск «Сбербанк Лизинга» к санкт-петербургскому Горэлектротрансу. Заседания проходят в закрытом режиме.

В 2023 году Уралтрансмаш заключил с Горэлектротрансом контракт на закупку 22 низкопольных трамвайных вагонов в стиле «ретро» общей стоимостью в 3,1 млрд руб. Поставку должны были завершить в июле 2024 года, однако исполнение контракта затянулось до декабря.

Процедура проходила с банковским сопровождением. В ходе исполнения контракта поставщику неоднократно назначали штрафы в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

Анна Капустина