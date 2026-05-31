Главные новости недели 25–31 мая в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
- Губернатор Александр Хинштейн порассуждал об истории Курской области, выступая с отчетом о работе в 2025 году
- Власти попытаются убрать с рынка оператора вывоза мусора в Воронеже «Экотехнологии»
- Воронежский губернатор Александр Гусев поразмышлял о вызовах для экономики на форуме Столля
- Тамбовские власти приближаются к согласованию ОЭЗ с федеральным центром
- Парламентская оппозиция в Воронеже отреагировала на запрет умерших вождей в агитации
- Две женщины и годовалый ребенок погибли при взрыве дома и пожаре в Липецке
- Суд отменил разрешение на строительство 14-этажного ЖК ГК «Развитие» на набережной в Воронеже
- Экс-зампреда Бенифит-банка обанкротили в Тамбове из-за долгов на 2 млрд рублей
- Орловский губернатор Клычков «дал команду» чиновникам вступать в «БАРС»
- Воронежская компания научилась печатать на 3D-принтерах санкционные детали для Airbus
- В Воронеже вложат 200 млн в разработку лазерных станков взамен «недружественных»
- Воронежская «Галерея Чижова» сократила убыток до 295 млн рублей в 2025 году
- Бывший военкор Валерия Решетникова возглавила министерство коммуникаций Белгородской области
- Белгородские власти хотят вернуть мобильный интернет и уличное освещение…
- …но при угрозах их могут отключить вновь